Столтенберг не увидел проблем в «соседстве» ракетных пусков РФ и учений НАТО в Норвегии

Брюссель, 30 октября. НАТО будет избегать любых опасных ситуаций в связи с ракетными стрельбами РФ в Норвежском море вблизи зоны проведения учений альянса. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В ходе пресс-конференции в Норвегии, где генсек альянса открывал День почетных гостей в рамках учений Trident Juncture-2018, Столтенберг отметил, что российские стрельбы – достаточно обычное дело и не помешают маневрам НАТО. При этом он указал на то, что ракетные пуски проводятся Россией в международных водах при согласии властей Норвегии.

«НАТО будет избегать любых опасных ситуаций, мы не видим проблемы, если действия России будут профессиональны», — заключил он.

Напомним, учения НАТО «Единый трезубец» стартовали в Скандинавии и Северной Атлантике 25 октября. В них принимают участие представители стран, входящих в Североатлантический альянс, а также Швеция и Финляндия.

Западные СМИ уже выступали с критикой масштабных маневров, а сами учения отметились рядом инцидентов, в результате которых десятки военнослужащих получили ранения, а десантно-военный корабль ВМС США USS Gunston Hall был вынужден вернуться в порт после того, как получил повреждения в результате шторма.