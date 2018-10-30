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Невидимая серьезнейшая работа: Клинцевич о задержании боевиков в Татарстане

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Невидимая серьезнейшая работа: Клинцевич о задержании боевиков в Татарстане

Москва, 30 октября. Российские службы ведут серьезнейшую работу, защищая граждан страны и их жизни от террористической угрозы, заявил во вторник российский сенатор Франц Клинцевич.

Об этом он сообщил, комментируя задержание сотрудниками ФСБ в Татарстане исламистов, готовивших теракты по всей России.

«Соответствующими российскими службами ведется пусть и невидимая постороннему глазу серьезнейшая работа по обеспечению защиты жизни и безопасности людей, которая не прекращается ни на минуту», — подчеркнул Клинцевич.

Политик добавил, что на данный момент по непонятным причинам запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»1 продолжает считать Москву своим главным врагом. В этой связи Клинцевич призвал каждого россиянина к бдительности.

Во вторник Центр общественных связей ФСБ РФ сообщил о разоблачении в Татарстане сотрудниками Федеральной службы безопасности террористов, которые планировали совершить на территории России «ряд резонансных акций» и уехать в Сирию. Злоумышленники имели связи с главарями ИГ1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Василий Котов
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