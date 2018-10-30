Аксенов назвал пиратствующую в Азовском море Украину «международным гопником»

Москва, 30 октября. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Киев ведет себя как «международный гопник», понимающий только язык силы. Из-за этого Россия продолжит жестко и последовательно отстаивать свои интересы в Азовском море, написал Аксенов в Facebook.

«Применяя ответные меры, Россия действует в рамках международного права», — напомнил глава Крыма.

Аксенов подчеркнул, что обострение ситуации в Азовском море было спровоцировано киевскими властями, которые дали команду пограничникам задерживать российские суда.

«Обострение ситуации в Азовском море началось с пиратских действий Украины. Это обычная тактика провокаторов», — уверен Аксенов.

Глава Крыма объяснил, что Украина, провоцируя обострение ситуации в регионе, добивается расширения антироссийских санкций. В то же время, подчеркнул Аксенов, в Киеве не понимают, что из-за ограничительных мер Запада, вводимых против Москвы, страдает сама Украина.

«В Киеве жалуются, что теряют миллиарды, а с другой – радуются санкциям и требуют новых. Это политическая шизофрения, характерная для нынешней украинской власти», — подытожил Аксенов.

Напомним, ранее Европарламент принял резолюцию о возможном усилении антироссийских санкций из-за ситуации в Азовском море. Киев обвиняет Москву в том, что российские пограничники якобы незаконно досматривают суда в Азовском море. В то же время незаконные аресты кораблей — как, например, в случае с траулером «Норд» — осуществляет как раз украинская сторона.

При этом Украина в октябре провела в регионе военно-морские учения, а президент страны Петр Порошенко заявил, что в следующий раз в маневрах задействуют корабли НАТО, сообщает канал «360». Российские официальные лица подчеркнули, что кораблей НАТО в Азовском море не будет, пишет Utro.ru.

Глава министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян тем временем уже подсчитал убытки Киева «из-за действий России в Азовском море», по его словам, речь идет о сумме, превышающей миллиард гривен.