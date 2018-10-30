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Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в Индии

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Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в Индии

Нью-Дели, 30 октября. Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в городе Манали в Индии, полиция северного штата Химачал-Прадеш сотрудничает с российскими дипломатами по расследованию этого инцидента. Об этом рассказал представитель правоохранительных органов штата. 

Как пишет газета Hindustan Times, гражданка России возвращалась вечером в отель. Двое злоумышленников напали на нее и увезли в уединенное место около городского храма. Там они изнасиловали девушку. Россиянка обратилась в полицию, а также к врачам.

Правоохранительные органы Химачал-Прадеша начали расследование. Как пишет РИА Новости, сейчас девушка находится в Манали. В полиции Химачал-Прадеша рекомендовали иностранкам, путешествующим самостоятельно, быть бдительными.

Напомним, в мае жертвой изнасилования в Манали стала гражданка Японии.

Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в Индии

Автор: Алия Садыкова
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