Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в Индии

Нью-Дели, 30 октября. Двое мужчин похитили и изнасиловали россиянку в городе Манали в Индии, полиция северного штата Химачал-Прадеш сотрудничает с российскими дипломатами по расследованию этого инцидента. Об этом рассказал представитель правоохранительных органов штата.

Как пишет газета Hindustan Times, гражданка России возвращалась вечером в отель. Двое злоумышленников напали на нее и увезли в уединенное место около городского храма. Там они изнасиловали девушку. Россиянка обратилась в полицию, а также к врачам.

Правоохранительные органы Химачал-Прадеша начали расследование. Как пишет РИА Новости, сейчас девушка находится в Манали. В полиции Химачал-Прадеша рекомендовали иностранкам, путешествующим самостоятельно, быть бдительными.

Напомним, в мае жертвой изнасилования в Манали стала гражданка Японии.