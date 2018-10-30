Климкин призвал украинцев сдавать российские паспорта

Львов, 30 октября. Глава дипломатического ведомства Украины Павел Климкин предложил начать общественное обсуждение проблемы двойного гражданства, при этом он исключил возможность для украинцев иметь в качестве второго гражданство Российской Федерации.

«В настоящий момент мы на Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать», — заявил украинский министр во время выступления во Львове.

При этом он категорически отказался поддерживать идею о двойном гражданстве с РФ в период фактически «войны с ней».

Климкин призвал граждан Украины «сдавать» российские паспорта, а потом «разговаривать». Кроме того, он напомнил, что двойное гражданство принято в ряде европейских государств.

«А у нас его носители нарушают законодательство, впрочем, это вовсе не значит, что они — преступники», — уточнил он.

Глава МИД Украины высказал мнение, что двойное гражданство должно быть ограничено набором требований. К примеру, по его словам, двойное гражданство не должны иметь военные командиры.