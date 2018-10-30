Экс-сотрудник затонувшего в Мурманске дока назвал возможную причину аварии

Москва, 30 октября. Авария плавучего дока в Мурманске, где ремонтировался корабль «Адмирал Кузнецов», могла произойти из-за экономии дизельного топлива. Такое мнение высказал бывший сотрудник затонувшего дока ПД-50.

По его словам, раньше всегда включали дизель-генератор для подстраховки. Однако несколько лет назад руководство предприятия, обслуживающего док, решило полностью запитать ПД-50 с берега.

«Я уволился с ПД-50 два года назад. Могу сказать, что беда эта не удивительна, если знать, что там творится. Прямо перед моим уходом кто-то из начальства придумал перевести док на электрическую тягу. То есть погружение и всплытие идет от берегового питания», — рассказал экс-сотрудник KP.ru.

Напомним, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался «Адмирал Кузнецов». В результате перебоя в подаче электроэнергии цистерны ПД-50 заполнились, и док моментально ушел под воду. Представитель АО «82-й судоремонтный завод» подчеркнул, что авианесущий крейсер совершенно не пострадал, его уже отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.