Банк России намерен ужесточить правила продажи полисов ИСЖ

Москва, 30 октября. Банк России планирует ужесточить правила, регулирующие инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), сообщили в пресс-службе Центробанка.

По данным Банка России, инвестиционное страхование жизни уже два года подряд является драйвером страхового рынка. Так, премии страховых компаний по нему за первое полугодие текущего года выросли на 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За шесть месяцев этого года они составили 138 миллиардов рублей. Более 90% соответствующих соглашений продается банками, которые получают комиссию от страховых компаний.

В Центробанке пояснили, что эта статистика вызывает беспокойство. Как пояснили эксперты, зачастую полисы ИСЖ продаются под видом вкладов, а их доходность в результате оказывается ниже доходности по депозитам. В Банке России убеждены, что клиенты получают неполную информацию об особенностях и рисках ИСЖ. Например, их могут убедить, что прибыль от полисов ИСЖ выше, чем при открытии банковского вклада, однако это неверное утверждение.

Как стало известно, Банк России разработал концепцию по совершенствованию регулирования ИСЖ.