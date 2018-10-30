Солнце, море, мечта: Песков оценил фильм про Крымский мост

Москва, 30 октября. Официальный представитель президента России Дмитрий Песков оценил фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» и посоветовал всем посмотреть картину, в которой присутствуют юмор и хорошая актерская игра.

Пресс-секретарь российского лидера поделился впечатлениями от фильма после посещения его премьеры.

«Он очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно», — призвал Песков в эфире телеканала «Россия 24».

При этом Песков не исключил, что и президент России Владимир Путин также знает про выход фильма на большие экраны.

Напомним, режиссером кинокартины выступил Тигран Кеосаян, над сценарием работала российская журналистка и главный редактор RT Маргарита Симоньян. Премьера фильма прошла накануне в концертом зале «Зарядье».

Крымский мост, соединяющий Крым с Таманским полуостровом, открыли в мае 2018 года. Президент России принял участие в торжественной церемонии открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Работа по строительству переправы была завершена со значительным опережением графика.