Бывшие боевики АТО потребовали от Тимошенко «не капитулировать перед Россией»

В украинской столице проходит Форум по безопасности, организованный партией «Батькивщина» под руководством «главного кандидата» в президенты Украины Юлии Тимошенко. Параллельно перед входом в спортивный комплекс «Олимпийский», где проходит форум, бывшие участники украинской АТО провели пикет с требованием «не сдавать позиции Украины в Донбассе».

Перед воротами главного стадиона Украины, который оцеплен полицией, собралось несколько десятков бывших участников военных действий в Донбассе, а также радикалы из движения УНА-УНСО1 («Организация украинских националистов» запрещена в России. — Прим. ФАН). Они развернули знамена, а также плакаты со слоганами «Юля, мир — это не капитуляция», «Тимошенко не дала ни копейки на армию», «Юля ни разу не была на передовой», «Не дадим осквернить память павших в Донбассе» и т. д.

Поначалу манифестанты попытались проникнуть на территорию стадиона, чтобы заявить о своих претензиях участникам форума «Батькивщины» (он проходит в конференц-зале отеля Sheraton, встроенного в «Олимпийский»), однако эти попытки были легко отбиты охраной — территория стадиона надежно защищена стальными турникетами высотой в два человеческих роста. Тогда ветераны проигранной войны стали скандировать лозунги «Слава Украине!», «Украина превыше всего» и раздавать прохожим листовки с призывами «не капитулировать перед Россией».

«Мы собрались здесь, чтобы выразить свою позицию будущему президенту, — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей один из организаторов акции, бывший комбат батальона «Киев» Тарас. — Тимошенко говорит, что у нее есть «мирный план по Донбассу». Какой тут может быть мирный план?! Украина четко артикулировала свои требования — вывод российских войск, передача ВСУ контроля над границей, арест и суд над сепаратистами. И отступление от этих требований будет предательством наших братьев, которые погибли в Донбассе, полегли на полях сражений!»

Также ветераны требуют от будущего президента увеличить финансирование армии, добиться от Запада передачи новейшего летального оружия Украине и тому подобных мер для продолжения войны против народных республик Донбасса.

Акция ветеранов у «Олимпийского» продлилась около часа, организовать столкновения с полицией «героям» АТО не удалось. Перед уходом манифестанты передали свои требования участникам Форума по безопасности. Впрочем, шансов на то, что все они будут учтены штабом Тимошенко в ее предвыборной программе, немного.

1 Организация запрещена на территории РФ.