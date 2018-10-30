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Бывшие боевики АТО потребовали от Тимошенко «не капитулировать перед Россией»

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Бывшие боевики АТО потребовали от Тимошенко «не капитулировать перед Россией»

В украинской столице проходит Форум по безопасности, организованный партией «Батькивщина» под руководством «главного кандидата» в президенты Украины Юлии Тимошенко. Параллельно перед входом в спортивный комплекс «Олимпийский», где проходит форум, бывшие участники украинской АТО провели пикет с требованием «не сдавать позиции Украины в Донбассе».

Перед воротами главного стадиона Украины, который оцеплен полицией, собралось несколько десятков бывших участников военных действий в Донбассе, а также радикалы из движения УНА-УНСО1 («Организация украинских националистов» запрещена в России. — Прим. ФАН). Они развернули знамена, а также плакаты со слоганами «Юля, мир — это не капитуляция», «Тимошенко не дала ни копейки на армию», «Юля ни разу не была на передовой», «Не дадим осквернить память павших в Донбассе» и т. д.

Бывшие боевики АТО потребовали от Тимошенко «не капитулировать перед Россией»

Поначалу манифестанты попытались проникнуть на территорию стадиона, чтобы заявить о своих претензиях участникам форума «Батькивщины» (он проходит в конференц-зале отеля Sheraton, встроенного в «Олимпийский»), однако эти попытки были легко отбиты охраной — территория стадиона надежно защищена стальными турникетами высотой в два человеческих роста. Тогда ветераны проигранной войны стали скандировать лозунги «Слава Украине!», «Украина превыше всего» и раздавать прохожим листовки с призывами «не капитулировать перед Россией».

«Мы собрались здесь, чтобы выразить свою позицию будущему президенту, — заявил корреспонденту Федерального агентства новостей один из организаторов акции, бывший комбат батальона «Киев» Тарас. — Тимошенко говорит, что у нее есть «мирный план по Донбассу».

Какой тут может быть мирный план?! Украина четко артикулировала свои требования — вывод российских войск, передача ВСУ контроля над границей, арест и суд над сепаратистами. И отступление от этих требований будет предательством наших братьев, которые погибли в Донбассе, полегли на полях сражений!»

Бывшие боевики АТО потребовали от Тимошенко «не капитулировать перед Россией»

Также ветераны требуют от будущего президента увеличить финансирование армии, добиться от Запада передачи новейшего летального оружия Украине и тому подобных мер для продолжения войны против народных республик Донбасса.

Акция ветеранов у «Олимпийского» продлилась около часа, организовать столкновения с полицией «героям» АТО не удалось. Перед уходом манифестанты передали свои требования участникам Форума по безопасности. Впрочем, шансов на то, что все они будут учтены штабом Тимошенко в ее предвыборной программе, немного.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Автор: Полина Цыбулько специально для ФАН из Киева
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