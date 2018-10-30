«Крымская стена падет»: Тимошенко пообещала «вернуть» Украине российский полуостров

Женева, 30 октября. Украина не будет мириться с потерей Крыма, который все равно «вернется под контроль Киева». Об этом заявила во время международного экономического форума в Женеве депутат Рады Юлия Тимошенко.

Бывший премьер Украины отметила, что решению этого вопроса будет способствовать новый переговорный процесс, который станет возможным после смены власти в стране. Она указала на то, что после президентских выборов 2019 года Киев сможет стать инициатором переговорного процесса в новом формате.

«Мы в курсе, что минские договоренности и весь минский процесс отыграл свою позитивную роль на определенном этапе», — обратила внимание Тимошенко, добавив, что одними встречами контактной группы не обойтись.

При этом экс-глава украинского правительства добавила, что стоит обратить внимание на переговорный процесс в будапештском формате, передает «ПолитНавигатор».

«Украина никогда не признает аннексию Крыма. Это оккупированные территории нашей страны, и мы будем прикладывать все возможные и невозможные усилия к тому, чтобы Крым вернулся в состав Украины», — заверила Тимошенко, пообещав, что «крымская стена» рано или поздно падет.

Крым стал частью РФ после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Украина по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что вопрос Крыма закрыт «окончательно».