Рано радуетесь, господа: Клинцевича возмутила реакция украинцев на ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

ЧП в Мурманске, в котором оказался «замешан» российский тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов», проходящий в настоящее время глубокую модернизацию, насмешило и обрадовало кое-кого на Украине. Украинские издания буквально соревнуются в публикации шуток и интернет-мемов, высмеивающих происшествие с «Кузнецовым». При этом, как нетрудно догадаться, критические стрелы летят также в Россию и ее руководство.

«Рано радуетесь», говорит по этому поводу член комитета по обороне Совета Федерации Франц Клинцевич, которого возмутила реакция украинских изданий на ЧП. Своим мнением Клинцевич поделился с Федеральным агентством новостей.

«Кузнецова» рано хоронят, — отметил сенатор, сам бывший военный. — Мне еще было бы понятно, если бы на эту тему стебались американцы, у которых есть мощный флот. Но на месте Украины я бы не стал так уж упражняться в остроумии по поводу корабля, который проходит глубокую модернизацию! Деньги на реконструкцию «Кузнецова» выделены, модернизация пройдет в срок, корабль получит новую силовую установку, новейшее вооружение. Что касается корпуса, то он очень надежный и почти не пострадал».

По словам Клинцевича, на Украине изо всех сил стараются закрывать глаза на растущую мощь российского флота.

«Сегодня Россия говорит о создании целой системы авианосцев, и, поверьте, эти корабли у нас будут — идут переговоры, уже есть очень серьезные планы», — подчеркнул член Совфеда.

А вот что касается военно-морских сил Украины, то тут Киеву похвастаться абсолютно нечем, напомнил собеседник ФАН.

«Я бы на месте украинцев попытался найти хоть какую-нибудь возможность отремонтировать те корабли, которые находятся в Крыму. Им уже тысячу раз говорили — заберите, отремонтируйте! Я не называю эти украинские корабли «корытами», когда-то это были хорошие боевые суда, но сегодня все они требуют капитального ремонта», — рассказал сенатор.

Впрочем, считает Клинцевич, даже если Киев изыщет возможность забрать и отремонтировать брошенные в Крыму суда, у Украины без помощи России просто нет физической возможности переоборудовать эти корабли — сменить вооружение на новое и современное.

«Да, такой перспективы у них нет. У Украины вообще нет перспектив иметь свой флот. И если американцы все-таки передадут им два списанных катера, это будет все, что останется у Украины из хоть как-то действующих кораблей на Черноморском побережье. Но это долгая история — в лучшем случае, только к концу 2019 года эти списанные и «подаренные» за десять миллионов долларов катера придут на Украину», — предрек член Совфеда.

«Поэтому, господа, рано радуетесь: через годик увидите «Адмирала Кузнецова» и очень сильно расстроитесь. Увидите, что будет собой представлять этот российский авианесущий крейсер!» — резюмировал Франц Клинцевич.

Во вторник появилась информация, что на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50. Как сообщает «Газета.ру», ЧП произошло в ночь на 30 октября во время выхода из дока авианосца «Адмирал Кузнецов».

Сообщается, что причиной аварии стало внезапное отключение электричества, вследствие чего из строя вышли насосы, и док ушел под воду. При аварии упали два башенных крана, один из них — на палубу «Кузнецова».

В результате инцидента пострадали четыре человека, которые получили переохлаждение из-за падения в воду. Один человек числится пропавшим без свести.

В Объединенной судостроительной корпорации заявили, что крейсер не получил повреждений, способных повлиять на сроки ремонтных работ. После аварии «Кузнецов» был отбуксирован к штатному месту стоянки в Мурманске.