Точка, куда полетят российские ракеты: в РФ посоветовали США «не обострять» ситуацию созданием базы в Польше

Развертывание военной базы США «Форт Трамп» у границ Российской Федерации — плохая идея. Такое мнение высказал эксперт журнала National Interest Даг Бэндоу.

По его словам, размещение военного объекта в Польше не имеет смысла — во время холодной войны подобное решение было бы обусловлено обстоятельствами, однако сейчас никто не верит, что в Москве вынашивают планы нападения на польское государство. России просто необходимо, чтобы ее границы были в безопасности, а потому так шутить с ядерной державой не стоит. Более того, Бэндоу уверен, что Европа в состоянии сама себя защитить.

Создание базы практически со стопроцентной вероятностью приведет к обострению конфронтации между РФ и США. К тому же у России и так довольно много причин для недовольства — стремительное расширение НАТО на Восток, организованные Вашингтоном государственные перевороты в ряде стран и военная поддержка противников Москвы.

«Если бы Россия вела себя подобным образом в Канаде или Мексике, Вашингтон отреагировал бы резко и агрессивно», — подчеркивает Бэндоу.

Политический аналитик интернет-издания Politrussia Романов Роман отмечает, что, по мнению американского эксперта, военное противостояние России и США в принципе возможно. Однако небольшое политическое обострение скорее может быть воспринято как способ решить некие внутриполитические проблемы.

«Для Трампа это — решение его предвыборных задач и задач повышения финансирования армии. Он же говорил, что на армию будут выделять больше денег и ему нужны поводы. Трамп ищет конфликта — то с Китаем, то с Россией, то с Северной Кореей, и это поводы для своеобразного распила бюджета», — считает собеседник ФАН.

России же заявления о противостоянии с Западом, полагает эксперт, «позволяют действовать более резко и говорить: не обостряйте дальше, иначе мы можем принять какие-то ответные меры».

При этом Романов подчеркивает, что даже если на территории Польши появится военная база, то вряд ли она станет крупным объектом стратегического назначения, так как за последнее десятилетие количество американских военных на территории Европы только снижалось.

«На мой взгляд, это бравирование, они показывают, что они что-то могут и умеют. Но вряд ли эта база будет крупной. Они могут построить небольшой объект, как, например, в Эстонии. Сколько там сейчас военных, 300-400 человек? И что это такое? Как они могут противостоять России? Они думают, что 300 уверенных американских спартанцев будут сдерживать многотысячные потоки российских солдат?», — иронизирует Романов. «Это выглядит бредом. Ну а сама база, если она все же появится, станет новой точкой на карте Европы, куда полетят российские ракеты», — заключил российский аналитик.

Напомним, Польша ранее предложила Соединенным Штатам разместить на своей территории бронетанковую дивизию, взяв на себя все расходы, а это порядка двух миллиардов долларов. При этом президент США заявил, что в Вашингтоне пока обдумывают возможность создания такой военной базы.