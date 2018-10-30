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«Лестер» хочет переименовать свой стадион в память о погибшем владельце

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«Лестер» хочет переименовать свой стадион в память о погибшем владельце

Лестер, 30 октября. Футбольный клуб «Лестер Сити» собирается переименовать стадион команды в честь его погибшего владельца Вишая Шривадданапрабхи. Об этом сообщает ESPN.

По имеющимся данным, сын Вишая Айяватт Шривадданапрабха, который является вице-президентом английского клуба, в конце этой недели проведет переговоры с исполнительным директором клуба Сьюзан Уилан о том, как правильнее увековечить память его отца.

Айяватт выступил с предложением о переименовании арены в «Кун Вишай». Кроме того, клуб готов возвести новый учебный центр стоимостью 100 миллионов долларов, который также назовут в честь погибшего, пишет News.ru.

Напомним, вертолет, принадлежащий Шривадданапрабхи, потерпел крушение возле домашнего стадиона клуба «Кинг Пауэр» вечером в минувшую субботу после матча 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом».

Автор: Алексей Громов
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