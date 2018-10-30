Стали известны подробности переговоров Карпина и «Спартака»

Москва, 30 октября. Валерий Карпин готов рассмотреть свое возвращение в московский «Спартак». По информации Федерального агентства новостей, бывший игрок красно-белых провел переговоры с руководством столичного клуба, однако пока договоренности стороны не достигли.

Источник утверждает, что тренер «Ростова» не принял решения в том числе из-за давнего конфликта с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном. Сам владелец «Спартака» хотя и дал добро на переговоры, не утвердил кандидатуру Карпина.

Сообщается, что тренер рассчитывает получать в московском клубе порядка 7 миллионов рублей в месяц. В «Ростове» 49-летний специалист зарабатывает 2,2 миллиона. Кроме того, ему положены премиальные: за победу в матче чемпионата — 500 тысяч рублей, за ничью на выезде — 250 тысяч.

Руководство «Ростова» при этом готово отпустить Карпина, который хочет, чтобы за ним в «Спартак» проследовали защитники Сергей Паршивлюк и Дмитрий Скопинцев. 22 октября после поражения от тульского «Арсенала» со счетом 2:3 «Спартак» отправил в отставку главного тренера команды Массимо Карреру.

Исполняющим обязанности был назначен член тренерского штаба Рауль Рианчо. «Ростов» после 12 туров занимает 3-4 место в чемпионате России, «Спартак» расположился на 7-й строчке.