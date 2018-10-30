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Российские общественники предложили создать единую систему регулирования Сети

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Общественники предложили создать единую систему регулирования Сети

Руководитель движения «Чистый Интернет» Роман Волошин предложил стандартизировать систему борьбы с противоправным контентом в Сети. С такой инициативой общественник выступил в ходе круглого стола «Освещение трагедий в Интернете: провокации, угрозы, риски», который проходит в Общественной палате РФ.

«Говоря о трагедии в Керчи, хотелось бы, чтобы каждый понимал: невозможно годами не создавать ничего положительного в интернет-среде без последствий», — передает слова общественника корреспондент Федерального агентства новостей.

По мнению Волошина, законы, регулирующие Интернет в России, «очень слабые». Члены движения «Чистый Интернет» подали порядка тысячи заявлений в прокуратуру по поводу противоправного контента, однако возбуждено было менее десяти уголовных дел.

Кроме того, на настоящий момент отсутствует ответственность за действия в Интернете, отмечает общественник. Опасно и то, по мнению Волошина, что умами молодежи управляют блогеры.

Общественники предложили создать единую систему регулирования Сети

«Блогеры озвучивают определенную проблематику, а молодежь подхватывает ее. Наших детей не воспитывает ни общество, ни школа, ни родители, — их воспитывают блогеры», — сетует Волошин.

Причиной этого является то, что родители не знают, куда следует обращаться в случае обнаружения противоправного контента. Волошин предлагает создать единую структуру, чтобы регулировать противоправный контент в Сети.

«Сейчас нам предлагают обращаться в региональный отдел по борьбе с экстремизмом», — напоминает Волошин.

Общественники предложили создать единую систему регулирования Сети

Однако этот вариант подходит не подходит для большинства пользователей, считает общественник. Также Волошин предлагает увеличить количество позитивных новостей в СМИ.

«Мы можем наблюдать, какой контент в основном присутствует в СМИ, сколько мы даем положительного контента? Кроме грязи, хайповых новостей ничего нет! — возмущается представитель организации «Чистый интернет». — Если мы не даем ничего положительного, у нас ее будет положительных изменений».

Автор: Герман Парло
© 2018 Федеральное агентство новостей
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