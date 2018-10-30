Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

«Коля строго запретил рыдать»: СМИ рассказали, как проходили поминки по Караченцову

57
0 Оставить комментарий

«Коля строго запретил рыдать»: СМИ рассказали, как проходили поминки по Караченцову

Москва, 30 октября. В Москве состоялось прощание со знаменитым российским актером Николаем Караченцовым, который скончался 26 октября — за день до своего дня рождения.

По словам вдовы артиста Людмилы Поргиной, он строго запретил плакать на своих похоронах, поэтому она старалась не лить слезы и предупредила всех остальных гостей об этом наказе.

«Коля очень просил не оплакивать его. Нам тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах, поэтому давайте посвятим этот поминальный ужин общению с Колей, будто бы он тут, с нами. Так что мы не грустим сегодня, а поднимаем бокалы!» — отметила она.

Панихида началась с того, что Максим Дунаевский и Клара Герцер (Новикова) спели хором «Отче наш». На столах были выставлены блины, кутья, водка и вино. Людмила Поргина же весь вечер пила шампанское брют, которое прочно ассоциируется у нее с мужем. Она призналась, что «Колечка всегда дарил его» ей, пишет «Дни.ру».

Напомним, что Караченцов скончался 26 октября из-за отказа почек. Он был одним из самых известных советских артистов. Наибольшую популярность Караченцов получил благодаря ролям в фильмах «Старший сын», «Человек с бульвара Капуцинов», «Собака на сене», «Приключения электроника», «Дом, который построил Свифт» и «Остров сокровищ».

Автор: Антон Соколов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Обсуждаемое