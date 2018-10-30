Сирия: Эрдоган пообещал уничтожить террористов к востоку от Евфрата

Анкара, 30 октября. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заверил, что армия Турции уничтожит все террористические группировки к востоку от реки Евфрат в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщает турецкий телеканал «Эн-ти-ви».

«Мы не отступим, мы уничтожим террористические группировки к востоку от реки Евфрат», — отметил глава государства, выступая я перед членами правящей Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре. «Мы будем постепенно их уничтожать, мы можем войти (на территорию Сирии. — Прим. ФАН) без предупреждения», — сказал он.

Ранее турецкая армия обстреляла из артиллерии позиции курдских отрядов самообороны (YPG) на восточном берегу Евфрата.

В январе 2018 года Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований в Африне. Сирийские территории к востоку от Евфрата контролируются силами YPG, которых поддерживают Соединенные Штаты. В Анкаре они считаются ветвью Рабочей партией Курдистана​​​, которая признана террористической организацией и запрещена в Турции.