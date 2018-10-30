Российские эксперты объяснили, как выход США из ДРСМД повлияет на глобальную безопасность

Москва, 30 октября. Президент США Дональд Трамп во вторник поручил подготовить доклад по ДРСМД для американского конгресса, в котором будут содержаться возможные ответы на якобы имевшие место нарушения со стороны РФ.

Российские эксперты считают, что с большой долей вероятности Вашингтон выйдет из соглашения. По их мнению, это не создаст угрозы для РФ, однако значительно повлияет на глобальную безопасность и нанесет ей колоссальный ущерб.

«Скорее всего, американцы действительно выйдут из ДРСМД, потому что в последнее время политика Дональда Трампа направлена на разрыв соглашений, не интересующих США», — поделился мнением с интернет-изданием «Экономика сегодня» военный эксперт Алексей Леонков.

Он объяснил, что разорвать договор без каких-либо причин американская сторона не может, поэтому в США «придумали, что Россия неоднократно нарушала положения соглашения, что не соответствует действительности».

Как уточнил Леонков, согласно закону, после объявления о выходе до самого выхода США из договора должно пройти полгода. За это время, по словам эксперта, несмотря на уже начатые испытания, Вашингтон не успеет создать новые ядерные ракеты средней и меньшей дальности. Для разработки вооружения США понадобится около двух лет, а затем еще некоторое время, чтобы продавить позицию в вопросе размещения этих ракет в Европе, считает Леонков.

«Понятное дело, что Россия все это время не будет сидеть сложа руки. Договор РСМД нас ранее связывал по рукам и ногам, в то время как США продолжали размещать позиционные районы своей ПРО вблизи наших границ», — отметил он.

Эксперт напомнил, что на территории Румынии и Польши находятся американские установки, способные запускать крылатые ракеты типа «Томагавк», которые могут достичь целей на территории России за 20-30 минут. Леонков обратил внимание, что при этом США называют причиной выхода из ДРСМД размещение неких новых российских ракет для «Искандеров» в Калининграде.

Как заметил в свою очередь экс-начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев, «Искандеры» за короткий срок можно перестроить для крылатых ракет с дальностью полета от 2,5 тысячи километров.

«Выход США из ДРСМД не несет для нас никакой угрозы. Но в контексте политических, международных и юридических договоренностей, односторонний выход Вашингтона из договора представляется пренебрежением мнением всего мира и колоссальным ущербом для глобальной безопасности», — заключил военный.

Ранее в МИД РФ заявили, что намерение Вашингтона выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности свидетельствует о том, что США готовят войну. В Госдуме в свою очередь призвали не ставить точку в вопросе о ДРСМД и дождаться встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.