Упавший на «Адмирал Кузнецов» кран оставил большую дыру на авианосце

Москва, 30 октября. Упавший на российский авианосец «Адмирал Кузнецов» кран оставил отверстие размером четыре на пять метров. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

По его словам, после аварии на судоремонтном заводе в Мурманске крейсер получил повреждения борта ниже ватерлинии. Рахманинов уточнил, что упавший кран оставил на «Адмирале Кузнецове» большую дыру размером четыре на пять метров. Кроме того, он подчеркнул, что дополнительные повреждения маловероятны, но специалистам придется провести полный осмотр.

Как пишет «Интерфакс», Рахманов уточнил, что дело касается части корабля ниже ватерлинии. Водолазы оценят состояние авианосца. Они должны убедиться, что повреждений нет. Глава ОСК добавил, что вопрос с затонувшим плавучим доком еще не решен. Чтобы поднять док, на котором стоял «Адмирал Кузнецов», по его словам, нужны большие затраты.

Напомним, плавучий док затонул при выходе из него авианосца в Мурманске. Упали два башенных крана. Ранее «Газета.ru» писала, что «Адмирал Кузнецов» не пострадал при инциденте на заводе.