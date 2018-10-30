Вашингтон направит более пяти тысяч солдат на границу с Мексикой

Вашингтон, 30 октября. Американские власти направят более пяти тысяч солдат на границу США с Мексикой, сообщил канал CBS News.

Такие меры американское руководство принимает для защиты страны от наплыва нелегальных мигрантов. По информации канала, в рамках операции «Верный патриот» 1,8 тысячи военных отправят в Техас, 1,2 тысячи — в Аризону, 1,5 тысячи — в Калифорнию.

В Пентагоне заявили, что при необходимости число военных может быть увеличено.

Ране сообщалось, что к американской границе движется группа примерно из семи тысяч мигрантов из Гондураса, Сальвадора, Гватемалы. Президент США Дональд Трамп призвал их возвращаться назад, так как на территорию Соединенных Штатов их не пустят без законных процедур.