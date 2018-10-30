Дамаск, 30 октября. Конференция исполнительного комитета Всемирного совета мира проходит в сирийском Дамаске, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Делегации из Бразилии, Швейцарии, Италии, США, Португалии прибыли на это мероприятие, чтобы поддержать сирийских жителей, которые храбро противостоят террористам. Многие также выразили уверенность, что в скором времени военный конфликт в Сирии завершится, потому что сирийская правительственная армия остается стойкой перед лицом любой опасности.

В рамках своего выступления глава Всемирного совета мира Мария де Сокорро Гомес заявила, что это заседание станет посланием для всех стран мира. В первую очередь это послание о том, что комитет осуждает иностранное вмешательство в личные дела государств. Члены комитета также осуждают террористические атаки и любые иные попытки уничтожить «ту Сирию, которую они любят».

Генеральный секретарь Всемирного совета мира Афанасиос Павиллис также подчеркнула, что проведение встречи в Сирии отражает важность ситуации, которая сложилась в стране.

Кроме того, на состоявшемся накануне заседании Всемирного совета мира выступил министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем, который сделал несколько важных заявлений.

В частности, глава сирийского МИД сказал, что в провинции Идлиб все еще остаются террористы с тяжелым вооружением. Это говорит о том, что турецкая сторона несерьезно относится к своим обязательствам по соглашению в Идлибе, считает Муаллем.

Он отдельно подчеркнул, что Сирия в полной мере продолжает сотрудничество с Россией по Идлибу. Кроме того, Муаллем обвинил США в поддержке запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1, которая вновь достигла сирийско-иранской границы.

1 Организация запрещена на территории РФ.