Командующий ВМСУ Игорь Воронченко заявил, что российские военные с весны остановили для досмотра 481 украинское судно, из них 202 в Азовском море.

«С 25 апреля остановлен 481 корабль, и 202 в Азовском море… Я считаю, что это безосновательная остановка и допрос наших судов», — заявил украинский военный.

Член комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей прокомментировал слова Воронченко. Российский парламентарий указал, что действующая украинская власть фактически устроила геноцид собственных граждан. По мнению депутата ГД, мировое сообщество признает, что в Киеве произошел кровавый антиконституционный переворот. А значит, страны должны принимать все возможные действия, чтобы обеспечить безопасность собственных граждан и своего имущества.

«Украина ведет военные действия против собственного народа. Поскольку Киев расценивается мировым сообществом как вооруженная диктатура, которая устроила гражданскую войну в собственной стране, то, естественно, суда необходимо проверять. Это вынужденная мера», — сказал член нижней палаты парламента.

Кроме того, он обратил внимание на то, что де-факто Украина находится под внешним управлением, а значит, представляет определенную опасность для России.

«Я думаю, Российская Федерация и остальные страны крайне заинтересованы в том, чтобы Украина приобрела некий самостоятельный статус и была бы способна сама решать свои проблемы. Но, к сожалению, пока этого не происходит: по инициативе Украины на уровне европейского и мирового сообщества происходит рассмотрение ее просьб, которые она адресует всевозможным инстанциям. Поскольку Украина несамостоятельна, мы действуем подобным образом», — резюмировал Виталий Милонов.

В начале года обострилась ситуация с судоходством в Азовском море. В марте Украина задержала рыболовецкое судно «Норд», выдвинув против его капитана абсурдное обвинение в незаконном посещении Крыма «с целью причинения вреда государственным интересам». В августе в херсонском порту задержали российский танкер «Механик Погодин». После агрессивных действий Киева Москва, действуя строго в рамках международного законодательства, ужесточила проверки украинских судов и кораблей. Отечественная сторона неоднократно подчеркивала, что не получала жалоб и претензий от владельцев и капитанов иностранных судов.