Москва, 30 октября. Украина потеряет полномочия по Азовскому морю в случае денонсации договора с Россией о совместном его использовании. Такое мнение выразил профессор кафедры сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН Юрий Почта.

По его словам, призывы о разрыве договора неоднократно звучали на эмоциональной волне. В связи с этим профессор подчеркнул, что разорвать международное соглашение довольно легко, однако трудно его достичь.

«Россия сохраняет существующие по этому морю полномочия, а Украина теряет», — цитирует Почту RT.

При этом эксперт оценил последствия денонсации Киевом договора об Азовском море. Украина в таком случае потеряет свои полномочия и утратит возможность ведения рыболовства и судоходства, считает он. При этом профессор добавил, что с международно-правовой и рациональной точек зрения полномочия Киева в Азовском море при денонсации соглашения потеряют свою силу и попросту исчезнут.

«К счастью, на Украине есть как безумные, так и разумные головы», — подчеркнул он.

Почта отметил, что внимание к теме Азовского моря напрямую связано с попытками Украины привлечь на свою сторону Европейский союз, США и НАТО. При этом расторжение договора, считает эксперт, делается для обострения отношений с российской стороной и провоцирования конфликтов с ней.

«Украина, к сожалению, выступает инструментом сдерживания России», — заключил Почта.

Напомним, замглавы МИД Украины Елена Зеркаль заявила о том, что денонсация соглашения о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива с Россией не принесет Украине дополнительных прав. При этом она добавила, что разрыв договора вызовет лишь новые территориальные споры.

Ситуация в Азовском море ухудшилась после того, как украинские пограничники незаконно захватили российское рыболовецкое судно «Норд». Москва в связи с действиями Киева была вынуждена предпринять дополнительные меры безопасности и усилить досмотр украинских кораблей в Азовском море и Керченском проливе, действуя согласно ратифицированному в 2004 году договору между РФ и Украиной.

Ранее эксперты в разговоре с Федеральным агентством новостей объяснили нежелание Украины разрывать соглашение с Россией.