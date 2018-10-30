Крушение империи доллара: в Госдуме рассказали, что станет причиной гражданской войны в США

Ближайшие выборы американского президента могут «привести к началу гражданской войны в США», считает историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон. Ученый уверен в неизбежности усиления внутренних противоречий в Соединенных Штатах и обострения культурного конфликта в американском обществе.

Федеральное агентство новостей обсудило перспективы начала гражданской войны в США с депутатом Государственной думы РФ Евгением Федоровым. Дело не в американских выборах, а в «мировом национально-освободительном движении», политическим лидером которого еще со времен Мюнхенской речи Владимира Путина является Россия, считает парламентарий. А выборы в США просто оформляют внутреннюю ситуацию, и не более того, полагает он.

«Если России удастся реализовать план по разрушению американского однополярного мира, то есть империи доллара, то, конечно, это может привести к большим проблемам для американской государственности», — объяснил депутат Федоров.

Дело в том, что в случае крушения однополярного мира для Америки «исчезнет халява», пояснил собеседник ФАН.

«Мы же знаем, что 75% дохода США проистекают из их статуса мировой империи, — добавил Федоров. — А ведь это наши деньги: России, Китая, Индии, — которые через колониальный механизм переходят в распоряжение США».

Парламентарий уверен: если крушение американской империи состоится, то американская нация потеряет три четверти своего дохода.

«Это, конечно же, скажется на социальной стабильности и государственности Америки, — делает вывод депутат. — То есть богатые штаты, такие как Техас, тут же скажут: а зачем нам кормить Вашингтон?»

Если раньше Вашингтон кормил Техас, то теперь будет наоборот, объяснил Федоров.

«Богатые штаты вполне могут поднять вопрос о выходе из состава США, особенно в условиях турбулентности, которая все это будет сопровождать, и военных действий», — предсказал собеседник ФАН.

Профессор Гарвардского университета понимает, что такая угроза существует, добавил Евгений Федоров — и заявление Фергюсона направлено на то, чтобы американцы усилили давление на Россию для предотвращения этой угрозы.