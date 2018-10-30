Доллар начал торги с падения



Москва, 30 октября. Доллар открыл торги во вторник с падения. Об этом свидетельствуют данные данным Московской международной валютной биржи.

Как уточняет «Свободная пресса», сначала «американец» упал на 14 копеек к уровню закрытия торгов в понедельник, его стоимость составляла 65,71 рубля. Однако он быстро отыграл свои позиции и уже к 11.00 за него давали 65,81 рубля.

Что касается поведения европейской валюты, отмечается, что на открытии торгов евро потерял 10 копеек, упав до 74,79 рубля. После он колебался вокруг этого значения, а к 11.00 составил 74,8 рубля.

Отрицательную динамику продемонстрировали индексы Московской биржи и РТС. Индекс ММВБ потерял 0,4%, упав до отметки 2307,52, индекс РТС потерял 0,8% и начал торги на уровне 1103,62 пункта.

Напомним, официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 30 октября составляет 65,8129, курс евро — 75,0399 рубля.