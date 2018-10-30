Кремль не располагает информацией о лицах, предоставивших информацию о Боширове и Петрове

Москва, 30 октября. Кремль не располагает информацией о задержании лиц, которые, по сообщениям СМИ, могли предоставить информацию о россиянах Руслане Боширове и Александре Петрове, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как передает корреспондент Федерального агентства новостей, об этом он сообщил, комментируя данные Росбалта о том, что предоставившие данные россиян лица были установлены и, по некоторым данным, даже задержаны.

«Не располагаю такой информацией, ничего не могу вам сказать», — сказал Песков.

Осенью британские власти обвинили отдыхавших в Солсбери россиян Руслана Боширова и Александра Петрова в якобы причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. В интервью телеканалу RT Боширов и Петров признались, что своими голословными обвинениями Лондон «ломает им жизни».

Британская сторона утверждала, что Боширов и Петров якобы могут быть сотрудниками ГРУ, однако в МИД РФ сообщили, что озвученные фамилии им незнакомы.

Сергей Скрипаль и его дочь были обнаружены в бессознательном состоянии у одного из торговых центров в Солсбери 4 марта. Еще до проведения расследования британская сторона заявила, что к произошедшему якобы причастна Москва.

Россия предлагала Лондону помощь в расследовании инцидента, однако Великобритания от нее отказалась, специалисты из РФ не допускаются к данным дела. РФ считает бездоказательные обвинения британских коллег провокацией.