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Ученые подсчитали, сколько животных человечество уничтожило за последние 40 лет

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Ученые подсчитали, сколько животных человечество уничтожило за последние 40 лет

Москва, 30 октября. Начиная с 1970-х годов человечество уничтожило 60% млекопитающих, рыб, рептилий и птиц. Об этом говорится в отчете Всемирного фонда дикой природы (WWF), который опубликовало издание The Guardian.

В период с 1970-го по 2014 год наша планета лишилась 60% видов животных.

Основную опасность для природы представляет уничтожение естественной среды обитания ради сельскохозяйственных нужд, охота человека на животных, истребление животных ради пищи, химическое загрязнение.

Эксперты WWF отметили, что еще можно остановить пагубное влияние человека на природу, и призвали международное сообщество объединиться для защиты восполнения потерь окружающего мира. 

Ранее исследователи обнаружили негативное влияние контактных линз на экологию Мирового океана.

Автор: Тимур Румянцев
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