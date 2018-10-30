Сирия сегодня: в Латакии зафиксирован огонь, в Дамаске восстановят поселок Друша

Сирия, 30 октября. Специальный посланник Организации Объединенных Наций (ООН) по Сирийской Арабской Республике (САР) Стаффан де Мистура планирует скорую встречу с представителями стран-гарантов Астаны. Министерство обороны Российской Федерации отчиталось о ситуации в САР. В провинции Дамаск восстановят поселок Друша. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Скорая встреча

Стаффан де Мистура провел в Лондоне консультации со странами «малой группы», он рассчитывает, что в ближайшее время сможет провести переговоры с представителями стран-гарантов Астаны (Россия, Иран, Турция). Об этом заявили в офисе спецпосланника.

«Сегодня спецпосланник провел в Лондоне консультации в рамках женевского процесса с высокопоставленными дипломатами «малой группы стран», куда входят Египет, Франция, Германия, Иордания, Саудовская Аравия, Великобритания и США. Это был полезный обмен мнениями, основанный на серьезности и срочности продвижения в создании конституционного комитета [САР]», — говорится в заявлении.

Де Мистура провел встречу в Лондоне с генеральным координатором Сирийской комиссии по переговорам Насером Харири.

«Спецпосланник рассчитывает на проведение в ближайшее время в рамках женевского процесса консультаций со старшими представителями стран-гарантов Астаны и Сочи — Ираном, Россией и Турцией», — добавили в офисе де Мистуры.

Восстановление Друши

Полное восстановление населенного пункта Друша в провинции Дамаск, который сильно пострадал во время боевых действий, завершится в течение полугода. Основные строительные работы будут закончены уже в течение месяца. Об этом сообщили представители местных властей и подрядных организаций.

«Полностью восстановить инфраструктуру в поселке планируется в течение ближайшего полугода», — подчеркнул представитель местных властей.

Сообщается, что в каждый квартал поселка уже подали электричество. Осталось только подключить дома, на это уйдет несколько дней, после чего будет восстановлено водоснабжение.

«В моей бригаде 25 электриков. Нам присылают материалы по государственной программе. Работаем планомерно, больше времени уходит на объекты, где приходится ставить опоры для линий электропередачи», — пояснил начальник бригады электриков Ибрагим Джумаа.

Ситуация в САР

РФ в рамках комиссии по перемирию в САР за прошедшие сутки зафиксировала четыре нарушения режима прекращения огня, в свою очередь Турцией нарушений не зафиксировано. Об этом говорится в информационном бюллетене российского министерства обороны.

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано четыре случая стрельбы в провинциях: Хама — три, Латакия — один. Турецкой частью представительства нарушений не зафиксировано», — говорится в тексте сообщения.

Кроме того, в министерстве обороны добавили, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон на территории САР были проведены две гуманитарные акции. В населенном пункте Ат-Табия провинции Дейр-эз-Зор было выдано 450 продовольственных наборов, весом 1,95 тонны; такую же гумпомощь получили жители населенного пункта Аль-Хашимия провинции Хама.

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