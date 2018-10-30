Песков прокомментировал ситуацию с аварией на доке в Мурманске

Москва, 30 октября. Авария на плавучем доке в Мурманске никак не сказалась на сроках ремонта корабля «Адмирал Кузнецов». Об этом во вторник заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Вы слышали, уже были заявления, что повреждений, которые могут повлиять на сроки работы, нет. Ситуация нештатная, но мы ориентируемся на информацию из «Объединенной судостроительной корпорации», — отметил официальный представитель Кремля.

Напомним, в Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, где ремонтировался «Адмирал Кузнецов». В результате перебоя в подаче электроэнергии цистерны ПД-50 заполнились, и док моментально ушел под воду. Представитель АО «82-й судоремонтный завод» подчеркнул, что авианесущий крейсер совершенно не пострадал, его уже отбуксировали к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.