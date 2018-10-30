Кремль ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Нетаньяху в Париже

Москва, 30 октября. График пребывания президента России Владимира Путина в Париже предусматривает только одну двухстороннюю встречу — с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Сейчас идет подготовка к встрече Путина и Трампа в Париже. Будет возможность на ногах переговорить с другими участниками в ходе мемориальных мероприятий, в том числе с Нетаньяху. Вообще это будет зависеть (будет ли отдельная встреча — Прим.ФАН) от решения президента и премьера», — заявил он, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и Нетаньяху в Париже.

Песков также уточнил, что в настоящее время график пребывания Путина в столице Франции предусматривает лишь одну двухстороннюю встречу.

Напомним, международный саммит в Париже пройдет 11 ноября.