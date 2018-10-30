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Путин обсудил с гендиректором «Аэрофлота» сценарий развития компании на фоне санкций

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Путин обсудил с гендиректором «Аэрофлота» сценарий развития компании на фоне санкций

Москва, 30 октября. Гендиректор авиакомпании «Аэрофлот» Виталий Савельев проинформировал президента России Владимира Путина о том, как будут осуществляться перевозки на фоне введения санкций. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель президента отметил, что вопрос сценария развития компании в связи с введением санкций не обсуждался, однако у руководства «Аэрофлота» есть соответствующая стратегия.

Глава авиакомпании сообщил главе России, как на фоне санкционного давления будут осуществляться перевозки, и затронул тему сегментов компании.

«Обсуждались вопросы, которые связаны со стратегическим развитием», — отметил Песков.

Напомним, Путин встретился с гендиректором авиаперевозчика накануне. В ходе встречи Савельев доложил российскому лидеру о том, что воздушные гавани Сочи, Екатеринбурга, Новосибирска и Красноярска могут стать новыми региональными хабами для перевозчика «Аэрофлот». Он обратил внимание на то, что отечественный перевозчик ведет переговоры с аэропортами. 

Автор: Кристина Волкова
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