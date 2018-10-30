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Путин встретится с представителями Центризбиркома в Москве — Песков

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Путин встретится с представителями Центризбиркома в Москве — Песков

Москва, 30 октября. Президент России Владимир Путин проведет встречу во второй половине дня с представителями Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Москве, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Путин во вторник будет работать в Москве, у главы государства запланирован ряд встреч.

По словам Пескова, после обеда российский лидер проведет встречу с представителями ЦИК. На мероприятии с речью выступят Путин, глава ЦИК Элла Памфилова и председатели избиркомов регионов.

«Важное мероприятие», — передает корреспондент Федерального агентства новостей слова Пескова.

После этой встречи глава государства поведет встречу с руководителями регионов, которые ушли в отставку.

«Дань уважения тем, кто многие годы работал в регионах, традиционное общение», — добавил политик.

После чего у Путина пройдет ряд мероприятий внутреннего закрытого характера.

Автор: Кристина Волкова
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