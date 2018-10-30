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Песков оценил возможность заключения нового договора России и Украины по Азову

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Песков оценил возможность заключения нового договора России и Украины по Азову

Москва. 30 октября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил необходимость заключения нового договора РФ и Украины по Азовскому морю с учетом присоединения Крыма к России и открытия Крымского моста.

Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

«Пока нет позиции. Существует международная правовая база, она действует, и на это следует ориентироваться», — заявил представитель Кремля.

Напомним, в сентябре министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что киевские власти собираются денонсировать договор с Россией о статусе Азова как внутреннего моря двух стран. Кроме того, он поведал и о неком «секретном плане» по Азову, который украинские власти согласовали со своими западными партнерами. При этом подробностями Климкин не поделился.

Автор: Кристина Волкова
© 2018 Федеральное агентство новостей
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