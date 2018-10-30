Кремль отреагировал на решение Меркель не баллотироваться в канцлеры

Москва, 30 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как в Кремле восприняли решение канцлера ФРГ Ангелы Меркель уйти с поста главы партии ХДС и не выдвигаться на пост канцлера после 2021 года.

По словам Пескова, это является внутренними делами Германии, «вопреки тому, что утверждают наши западные коллеги».

«Россия никогда не вмешивалась в дела зарубежных государств и не терпит вмешательства в собственные дела», — подчеркнул пресс-секретарь. «С Германией у нас дружеские партнерские отношения, несмотря на имеющиеся известные проблемы. У нас много совместных интересных проектов. Ангела Меркель остается партнером (президента России) Путина и они продолжают работать», — добавил представитель Кремля.

Ранее Меркель сообщила, что намерена отказаться от поста председателя ХДС. По ее словам, она не будет выдвигать свою кандидатуру на пост лидера партии в декабре. Меркель также подтвердила отказ баллотироваться на следующих выборах на пост канцлера ФРГ