Кремль следит за ситуацией на внутреннем рынке бензина — Песков

Москва, 30 октября. Официальный представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил, что в Кремле следят за ситуацией на внутреннем рынке бензина. Вопрос о возможном скачке стоимости топлива на 5 рублей Песков переадресовал Кабмину РФ, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Это вопрос правительству. Кремль, конечно, в курсе, тема отслеживается. Кабинет министров этим занимается: активные меры принимаются, работа ведется», — сказал Песков.

Напомним, ранее издание РБК сообщило, что представители российской нефтяной отрасли обратились к правительству с просьбой повысить цены на бензин на 4-5 рублей за литр.