«Можем играть и без Мамаева»: в «Краснодаре» рассказали о победе над ЦСКА

Краснодар, 30 октября. «Краснодар» в последних матчах показывал не лучшие результаты, однако победа над ЦСКА показала, что команда может успешно выступать и без своего полузащитника Павла Мамаева. Об этом заявил вратарь «Краснодара» Андрей Синицын.

«Количество моментов, которые мы создаем, говорит о том, что в плане созидания команда не потеряла много. Сейчас показали, что можем набирать очки и без Павла», — отметил он.

Синицын также добавил, что команда внимательно следит за тем, что происходит с Мамаевым, однако на данный момент она никак не может повлиять на ситуацию, пишет газета «Известия».

28 октября в рамках чемпионата России состоялся матч ЦСКА-Краснодар, который закончился со счетом 1:2 в пользу «горожан».

Напомним, Павел Мамаев («Краснодар») и Александр Кокорин («Зенит») были задержаны в связи с дракой в Москве. Сообщалось, что футболисты избили двух сотрудников Минпромторга в одной из кофеен российской столицы. Также появилась информация о том, что футболисты избили водителя сотрудницы Первого канала. Мамаев и Кокорин арестованы, вместе с ними под стражей оказался брат Кокорина Кирилл.