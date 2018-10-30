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Кандидатуру Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении

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Кандидатуру Пашиняна повторно выдвинули на пост премьера Армении

Ереван, 30 октября. Кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна повторно выдвинули на пост главы правительства страны, сообщила глава фракции «Елк» Лена Назарян.

Кандидатуру Пашиняна выдвинули парламентские партии «Елк» и «Царукян», а также ряд других депутатов, которые покинули Республиканскую фракцию Армении в парламенте.

Голосование по избранию главы правительства пройдет 1 ноября на специальном заседании. Сам Пашинян не раз заявлял, что выдвижение его кандидатуры на пост премьера носит формальный характер, и призвал политические силы воздержаться или голосовать против.

Напомним, в первом туре, который прошел 24 октября, армянский парламент не избрал Пашиняна на пост главы правительства.

Автор: Дарья Смолина
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