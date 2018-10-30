В Мурманске утонул один из крупнейших плавучих доков мира | 30 октября | День | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

В Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50 В Мурманске затонул один из крупнейших в мире плавучих доков ПД-50, в котором ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Во время работ из-за перебоя в подаче электроэнергии цистерны дока заполнились, после чего он резко ушел под воду. Обошлось без жертв, четверо рабочих получили переохлаждение, им оказывают медицинскую помощь. Представитель завода добавил, что "Адмирал Кузнецов" также не пострадал, его буксируют к штатному причалу для продолжения плановых ремонтных работ.

ФСБ в Татарстане выявили исламистов планировавших теракты в России Сотрудники Федеральной службы безопасности России разоблачили в Татарстане злоумышленников, которые имели связи с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство». Задержаны 18 человек, планировавших совершить «ряд резонансных акций» на территории страны, а затем уехать в Сирию. Один из участников преступной группы был задержан в момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах. Одновременно проводилось задержание остальных участников организации. Кроме того, по 18 адресам были обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Роснефть» может начать поставку нефти госфонду Китая «Роснефть» может начать поставлять нефть дочерней компании госфонда Китая CITIC Resources. Контракт с российской компанией может достаться им после краха частной китайской компании «Хуасинь». «Роснефть» подписала с ними договор на пять лет в сентябре 2017 года. Ежегодно российская компания должна была продавать китайскому партнеру по 10 миллионов тонн нефти. Предполагалось, что при отсутствии взаимных претензий контракт может быть продлен еще на пять лет. Однако в мае этого года финансовая ситуация в «Хуасинь» осложнилась. Как сообщается, сейчас ведутся переговоры о перезаключении контракта.