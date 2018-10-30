«Собака лает — караван идет»: в Совфеде ответили экс-главе СБУ, решившему исключить РФ из Дунайской комиссии

Бывший глава СБУ Игорь Смешко заявил, что нашел способ «затруднить жизнь России» — Украина, по его мнению, должна создать множество дипломатических проблем для Москвы, например, исключить страну из международных организаций и отменить конвенцию Монтрё, регулирующую судоходство через пролив Босфор.

Об амбициозных планах экс-генерал рассказал в эфире украинского ток-шоу «Свобода слова».

«Сейчас первое, что нужно делать — создавать свои военно-морские силы, наращивать их, и не только катера, а создавать серьезные, под морскую стратегическую концепцию Украины. И второе — на дипломатических площадках создавать проблемы, при которых дипломатически Россия откатит», — отметил бывший глава СБУ.

Так же не устроило Игоря Смешко членство России в Дунайской комиссии, занимающейся поддержанием и улучшением навигационных условий реки.

«Она не имеет берегов Дуная, она туда вошла в 90-х, используя удобный момент. Почему бы нам не поднять вопрос об исключении России? Почему бы нам не поднять вопрос по проливам в Босфоре, доктрине Монтрё, потому что одна из черноморских стран захватывает территорию другой черноморской страны, ведет себя агрессивно. Создавать надо им дипломатические проблемы, а нам — площадки для информационной войны и атаки», — рассказал Смешко.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что Киеву попросту не удастся выбить Россию из международной политики.

«Нет ничего удивительного, что высшие чиновники правительства Украины продолжают русофобскую политику на всех международных площадках. Им это необходимо для того, чтобы продлить свое политическое долголетие и сохраниться во власти, поскольку впереди выборы президента, Рады, а значит, изменение состава правительства и возможно, всей политики Киева. Сегодня «русофобия» на Украине, особенно в политическом истеблишменте, в ходу. Она ложится на благодатную почву националистов, неонацистов и «партии войны», которая сегодня доминирует в политическом классе Украины. В этой связи он играет на этот электорат. То, что Украина не может вывести Россию из Дунайской комиссии, — это просто факт — и главное, устав этой организации, где должен быть консенсус», — заметил сенатор.

Собеседник агентства усомнился в том, что Украине хватит ресурсов, чтобы обзавестись крупным военным флотом.