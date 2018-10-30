Россия видит усилия Турции для выполнения договоренностей по Идлибу — Песков

Москва, 30 октября. Россия действительно фиксирует, что турецкая сторона прилагает изрядные усилия, чтобы выполнить все договоренности по поводу Идлиба. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Пока мы не видим угрозы. Вы, наверное, помните, что Путин делал оговорку: ситуация сложная, продолжаются обстрелы, не все идет так, как планировалось», — ответил он на вопрос о том, выполняет ли Анкара условия сделки по поводу Идлиба.

При этом Песков подчеркнул, что Россия действительно видит, что турецкая сторона прилагает изрядные усилия, чтобы выполнить все договоренности.

Отвечая на вопрос о том, планирует ли Путин обсуждать этот вопрос с Дамаском, пресс-секретарь российского лидера отметил, что сирийская сторона будет проинформирована детально.

Напомним, четырехсторонняя встреча по урегулированию сирийского конфликта прошла в минувшую субботу в Стамбуле с участием президентов России, Турции и Франции Владимира Путина, Тайипа Эрдогана и Эммануэля Макрона, а также канцлера Германии Ангелы Меркель. Стороны также обсуждали ситуацию в провинции Идлиб, подчеркивая важность сохранения там режима перемирия.