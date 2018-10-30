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Ученые обнаружили убивающий онкологию вирус

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Ученые обнаружили убивающий онкологию вирус

Веллингтон, 30 октября. Новозеландские ученые нашли вирус, способный убивать раковые клетки. Об этом говорится в сообщении на сайте Университета Отаго.

Научные сотрудники совместно с коллегами из Института науки и техники Окинавы изучили, как недавно найденный вирус Сенека-Валли инфицирует опухоли и уничтожает их. В ходе исследования эксперты смотрели за действием агента с помощью криоэлектронной микроскопии высокого разрешения, передает «МИР 24».

Выяснилось, что вирус Сенека-Валли поражает лишь раковые клетки, не задевая здоровые. Исследователи рассчитывают, что в будущем это поможет придумать новый способ борьбы с злокачественными опухолями.

В сентябре текущего года главный онколог России рассказал о достижениях отечественной медицины в лечении онкологии.

Автор: Алексей Громов
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