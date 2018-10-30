Путин проведет в Москве переговоры с президентом Молдавии

Москва, 30 октября. Президент Российской Федерации проведет встречу с коллегой из Молдавии Игорем Додоном 31 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава иностранного государства прибудет в Россию с официальным визитом, в ходе которого состоятся переговоры с российским лидером.

Ожидается, что в ходе встречи стороны рассмотрят главные вопросы взаимодействия двух стран в гуманитарной и торгово-экономической сферах, а также обменяются мнениями касаемо актуальных проблем региональной повестки.

Напомним, свою поездку в Россию Додон анонсировал в ходе «прямой линии» в конце сентября, которая транслировалась в эфире молдавских телеканалов. Глава Молдавии тогда отметил, что Кишинев и Москва обсуждают дату предстоящего визита, который состоится в ближайшие месяцы.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак во время встречи с президентом Молдавии заявил, что Россия готова к полному восстановлению отношений с республикой.