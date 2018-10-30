В Госдуме призвали пока не ставить точку на ДРСМД

Москва, 30 октября. Ставить точку на Договоре о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) пока рано, необходимо дождаться встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, отметил глава комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов.

Депутат призвал пока не ставить точку на договоре, поскольку впереди Россию и США ожидает встреча двух президентов-гарантов соглашения, которая запланирована на 11 ноября.

«Либо там будет точка поставлена, либо, так сказать, будут какие-то другие заявления», — подчеркнул Шаманов в разговоре с журналистами.

Напомним, президент США Дональд Трамп на днях заявил о намерении Вашингтона выйти из совместного с Россией договора, так как Москва, по его мнению, якобы нарушает данное соглашение. Кроме того, добавил Трамп, США будут развивать вооружения. Многие эксперты в связи с намерением Штатов выразили мнение, что выход страны из договора приведет к глобальным последствиям и нанесет ущерб системе стратегической безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал ранее, что Москва стремится получить более детальное разъяснение от Вашингтона касаемо договора, и подчеркнул, что слом положений этого соглашения вынудит российскую сторону принимать меры по обеспечению безопасности.

Ранее стало известно, что глава Белого дома поручил государственному секретарю США во взаимодействии с министрами обороны, финансов и торговли, директором национальной разведки подготовить доклад по ДРСМД для американского конгресса. В документе также будет идти речь о вероятных ответах на якобы «нарушения» российской стороной данного соглашения.