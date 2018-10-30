Ученые назвали самые опасные места для хранения мобильных телефонов

Москва, 30 октября. Ученые назвали места, которые опасны для хранения мобильных телефонов и других современных устройств.

Медики заявили, что не стоит хранить свой телефон в бардачке автомобиля — устройство нагревается и выделяет токсичные вещества, а может и вовсе взорваться.

Кроме того, опасно хранение гаджетов под подушкой. По мнению ученых, излучения мешают заснуть, а с утра у любителей «посидеть» перед сном в телефоне может появиться головная боль, передает «РенТВ».

И самое опасное место, где уж точно не нужно хранить смартфон, — карманы брюк, заявили ученые. Как утверждают исследователи, излучение может привести к бесплодию и вызвать онкологические заболевания.