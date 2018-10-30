Сирия: две исторические площади восстанавливают в провинции Эль-Кунейтра

Дамаск, 30 октября. Ремонтные бригады начали восстанавливать древние площади Аль-Басиль и Аль-Алям в сирийской провинции Эль-Кунейтра, передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

Эти две площади являются символом борьбы между Сирией и Израилем за провинцию Эль-Кунейтра. В ходе террористической оккупации они были частично разрушены.

Восстановление этих площадей является необходимым и важным моментом не только для жителей Сирии, но и для всего мира.

Местные жители дали интервью нашему корреспонденту и рассказали о процессе восстановления культурных памятников.

«Я — инженер Хайсам Макро, местный руководитель компании мостов в Эль-Кунейтре. После освобождения от террористов и банд начались работы для восстановления часов площади аль-Тахрир. Цена проекта составила 1 млн 400 тысяч сирийских лир. Наша задача — вернуть площадь в то состояние, в котором она была до кризиса, и как вы видите, уже 50% работы закончено. И надеемся, что еще 20 дней и площадь будет готова», — заявил один из мужчин.

«Мы сейчас находимся на площади Тахрир. Ее создал лидер Хафез Асад в 1974 году. Это место было освобождено руками наших солдат САА, и сейчас мы начинаем работу по восстановлению площади, чтобы она вернулась в довоенное состояние», — добавил второй.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в июле 2018 года в ходе совместных усилий сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с ней также были освобождены провинции Даръа и Эс-Сувейда. В данный момент в освобожденных регионах полным ходом идет восстановление инфраструктуры, разрушенной террористическими группировками во время оккупации.

В большинстве освобожденных населенных пунктах Эль-Кунейтры уже поднят государственный флаг Сирийской Арабской Республики. Силы внутренней безопасности САР контролируют обстановку в регионах страны.