Трампа обвинили в нарушении авторских прав после исполнения песни Happy на митинге

Вашингтон, 30 октября. Юрист американского музыканта Фаррелла Уильямса Говард Кинг направил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу письменное предупреждение о нарушении прав интеллектуальной собственности после исполнения им композиции Happy («Счастливый») на митинге в день стрельбы в Питтсбурге.

Как пишет газета LA Times, митинг американского лидера прошел в штате Индиана в субботу после стрельбы в синагоге в Питтсбурге. Он уточнил, что трагедия унесла жизни 11 человек. Издание пишет, что во время мероприятия с участием Трампа прозвучала песня Happy.

В письме адвоката говорится, что в этой трагедии «не было ничего счастливого». Защитник подчеркнул, что разрешения от авторов на использование этой композиции администрация Трампа также не получала.

Напомним, 27 октября стрелок напал на синагогу в Пенсильвании. 11 человек стали жертвами инцидента, еще шесть человек были ранены.