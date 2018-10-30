Сирия новости 30 октября 12.30: курды застрелили гражданского на КПП в Ракке, в Алеппо идут бои между радикалами

Сирия, 30 октября. Курды убили мирного жителя на КПП в Ракке, в Алеппо зафиксированы перестрелки между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения», в Хаме продолжаются бои между САА и «Ан-Нусрой». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с «Национальным фронтом освобождения» в Алеппо, противостоит САА в Хаме.

Курды: убили мирного жителя Ракки.

Провинция Алеппо

В районе населенного пункта Кафр Хамра на северо-западе провинции Алеппо зафиксированы боестолкновения между «Тахрир аш-Шам» и «Национальным фронтом освобождения». О перестрелках пишет информационное агентство Nedaa.

Местный источник передает на своей странице в социальной сети Facebook (@dimashq.now), что в районах Ар-Расума и Маскана на южных окраинах сирийской столицы продолжаются работы по уничтожению мин радикальных исламистов.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что боевики Демократических сил Сирии (SDF) застрелили мирного жителя, арестованного накануне, на одном из контрольно-пропускных пунктов в административном центре региона.

Напомним, курдские радикалы продолжают проводить массовые задержания населения для дальнейшего принудительного зачисления арестованных в отряды SDF и дальнейшей отправки в зоны боевых действий, где «демократически силы» ведут бои с террористами «Исламского государства»1.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и террористами подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 вооруженного формирования «Тахрир аш-Шам». Военный источник передает на своей странице в социальной сети Twitter (@syrianpc), что после ряда провокационных обстрелов расположений правительственных сил САР со стороны боевиков, армия Башара Асада открыла ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина.

Ирак

Террористы «Исламского государства» казнили двух своих членов в районе населенного пункта Хамрин в провинции Дияла. Об этом пишет информационное агентство Iraqi News.

Бойцы правительственных сил Ирака продолжают прочесывать Мосул и его окрестности в рамках операции по обнаружению и ликвидации «спящих ячеек» ИГИЛ1. Информагентство Iraqi News передает, что на западе города обнаружено массовое захоронение боевиков ИГ1, казненных членами террористической организации. В братской могиле найдено 34 тела.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)