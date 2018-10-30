Суд Эквадора обязал Ассанжа убирать лоток за своим котом

Кито, 30 октября. Суд Эквадора отклонил иск основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа об условиях предоставления убежища в посольстве страны в Лондоне. Кроме того, Ассанжа обязали платить за Интернет и убирать лоток за своим котом.

В противном случае, как предупредила его судья Карина Мартинес, «кота отнесут на пруд». Как сообщает «ФедералПресс», такое предупреждение Ассанжу вынесли по итогам рассмотрения его жалобы на «невыносимые условия пребывания в южноамериканском государстве». При этом сотрудники посольства Эквадора, на территории которого Ассанж пребывает с 2012 года, жалуются, что политический беженец не соблюдает внутренние правила дипмиссии: играет в футбол, катается на скейте, портя имущество посольства.

Как уточнила газета «Аргументы и факты», Ассанж хотел через суд отменить правила пребывания в дипмиссии, которые составили власти Эквадора. Согласно им, любой, кто хотел бы навестить основателя WikiLeaks, даже его адвокаты, должны указать свои учетные записи в соцсетях, а также предоставить серийные номера гаджетов. Ассанж обвинил власти южноамериканской страны в том, что они ищут предлог, чтобы выдворить его из посольства и выдать США.

Основатель WikiLeaks находится в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года. Он проживает на территории дипмиссии, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его обвиняют в изнасиловании и домогательствах. Сам Ассанж считает себя невиновным, а все обвинения политически мотивированными. В США ему грозит длительное тюремное заключение или смертная казнь за публикацию секретных сведений Госдепартамента, напоминает «Газета.ру».