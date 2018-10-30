Володин назвал возможное место проведения следующего заседания Совета ПА ОДКБ
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Москва, 30 октября. Следующее заседание Совета ПА ОДКБ может состояться в Киргизии, заседание ПА ОДКБ — в Армении. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.
«Мы попросим секретариат проработать вопрос возможного проведения ПА ОДКБ весной, учитывая приглашение, поступившее со стороны, председателя парламента в Кыргызстане», — рассказал спикер Госдумы.
Что касается следующего заседания ПА ОДКБ, то оно может пройти в Ереване, если армянская сторона выступит с таким предложением, уточнил Володин.
Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ проходит во вторник в российской столице.