Володин назвал возможное место проведения следующего заседания Совета ПА ОДКБ

Москва, 30 октября. Следующее заседание Совета ПА ОДКБ может состояться в Киргизии, заседание ПА ОДКБ — в Армении. Об этом во вторник сообщил журналистам председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

«Мы попросим секретариат проработать вопрос возможного проведения ПА ОДКБ весной, учитывая приглашение, поступившее со стороны, председателя парламента в Кыргызстане», — рассказал спикер Госдумы​​​.

Что касается следующего заседания ПА ОДКБ, то оно может пройти в Ереване, если армянская сторона выступит с таким предложением, уточнил Володин.

Заседание Парламентской ассамблеи ОДКБ проходит во вторник в российской столице.