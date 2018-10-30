Черчесов в «Спартак» не вернется, он сборной нужен — РФС

Москва, 30 октября. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не собирается работать с московским «Спартаком», экс-голкипер красно-белых не хочет совмещать два поста, а потому останется у руля сборной по меньшей мере до конца чемпионата Европы 2020 года.

В Российском футбольном союзе позицию тренера полностью поддерживают, пишут «Известия».

«Станислав Саламович остается тренером сборной и сосредоточен только на этой работе… Надеемся, что вместе с ним национальная команда будет двигаться только вперед», — сказал вице-президент РФС Сергей Анохин.

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков не считает совмещение тренерами двух постов хорошей практикой.

«Тренер должен быть сосредоточен на своей работе 24 часа в сутки. Тогда будет и результат. Если же не будет полного погружения в работу, то ничего хорошего из этого не получится», — подчеркнул Колосков.

Он напомнил, что с Черчесовым сборная России показывает хорошие результаты, поэтому менять ничего не стоит. Национальная команда, уверен Колосков, впервые за долгое время в полной мере возвращает доверие своих болельщиков, что, конечно, во многом заслуга Станислава Черчесова.

На чемпионате мира в России минувшим летом подопечным Станислава Черчесова удалось показать лучший результат в новейшей российской истории. В 1/8 финала сборная России оказалась сильнее команды Испании, а в четвертьфинале только в серии пенальти уступила хорватам.

«Спартак» недавно расстался с итальянским тренером Массимо Каррерой, с которым красно-белые ранее впервые за 16 лет вернули звание чемпионов России. В наставники столичного клуба спортивные СМИ и общественность сватают многих известных российских специалистов.